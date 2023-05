Les 18ème Prieurales (1ère journée) Rue de l’Abbaye, 24 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les 18ème Prieurales, festival international de musiques médiévales, reviennent en juin pour deux journées consacrées aux musiques médiévales, à l’Abbaye de Graville et aux Jardins Suspendus.

Samedi 24 juin – Abbaye de Graville

– 16h : « Quand les sculptures se transforment en instruments » : visite guidée se proposant de revenir sur les éléments sculptés de l’Abbaye de Graville et le travail de l’association « Les Prieurales » ayant permis la réalisation d’instruments de musique médiévaux.

Entrée libre, sans réservation.

– 17h : Animation musicale par les participants aux ateliers médiévaux du conservatoire Arthur Honegger, sous la direction de Christophe Deslignes à l’organetto.

– 18h : Concert de l’ensemble Obsidienne, voix et instruments du Moyen Âge, dirigé par Emmanuel Bonnardot : « Jongleurs et troubadours : la musique de l’art roman ».

Entrée : 20€ – 15€ pour les adhérents des Prieurales et pour les moins de 18 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans..

Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The 18th Prieurales, an international festival of medieval music, returns in June for two days devoted to medieval music, at Graville Abbey and the Jardins Suspendus.

Saturday June 24 – Graville Abbey

– 4pm: « When sculptures become instruments »: guided tour of the sculpted elements of Graville Abbey and the work of the association « Les Prieurales » in creating medieval musical instruments.

Free admission, no reservation required.

– 5pm: Musical entertainment by participants in the Arthur Honegger Conservatory’s medieval workshops, under the direction of Christophe Deslignes on organetto.

Free admission, no reservation required.

– 6pm: Concert by Ensemble Obsidienne, voices and instruments from the Middle Ages, conducted by Emmanuel Bonnardot: « Jongleurs et troubadours: la musique de l’art roman ».

Admission: 20? – 15? for Prieurales members and under-18s – Free for under-12s.

El 18º Prieurales, festival internacional de música medieval, vuelve en junio para dos jornadas dedicadas a la música medieval, en la abadía de Graville y los Jardins Suspendus.

Sábado 24 de junio – Abadía de Graville

– 16:00 h: « Cuando las esculturas se convierten en instrumentos »: visita guiada a los elementos esculpidos de la abadía de Graville y al trabajo de la asociación « Les Prieurales » en la creación de instrumentos musicales medievales.

Entrada gratuita, sin reserva.

– 17.00 h: Animación musical a cargo de los participantes en los talleres medievales del Conservatorio Arthur Honegger, dirigida por Christophe Deslignes al organetto.

Entrada gratuita, sin reserva.

– 18.00 h: Concierto del conjunto Obsidienne, voces e instrumentos de la Edad Media, bajo la dirección de Emmanuel Bonnardot: « Jongleurs et troubadours: la musique de l’art roman ».

Entrada: 20? – 15? para miembros de Prieurales y menores de 18 años – Gratis para menores de 12 años.

Die 18. Prieurales, das internationale Festival für mittelalterliche Musik, kehren im Juni für zwei Tage zurück, die der mittelalterlichen Musik gewidmet sind, und zwar in der Abtei von Graville und in den Jardins Suspendus.

Samstag, 24. Juni – Abtei von Graville

– 16:00 Uhr: « Quand les sculptures se transforment en instruments » (Wenn Skulpturen sich in Instrumente verwandeln): Eine Führung, bei der die Skulpturen der Abtei von Graville und die Arbeit des Vereins « Les Prieurales », die die Herstellung mittelalterlicher Musikinstrumente ermöglicht hat, im Mittelpunkt stehen.

Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

– 17 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Teilnehmer der mittelalterlichen Workshops des Konservatoriums Arthur Honegger unter der Leitung von Christophe Deslignes am Organetto.

Freier Eintritt, keine Reservierung.

– 18 Uhr: Konzert des Ensembles Obsidienne, Stimmen und Instrumente des Mittelalters, unter der Leitung von Emmanuel Bonnardot: « Jongleurs et troubadours: la musique de l’art roman » (Gaukler und Troubadoure: die Musik der romanischen Kunst).

Eintritt: 20? – 15? für Mitglieder der Priorale und für Personen unter 18 Jahren – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

