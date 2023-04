Chasse aux cloches dans le musée de l’abbaye Rue de l’Abbaye, 9 avril 2023, Le Havre.

Vous les entendez ? Venez, entrez dans le musée, cette année les cloches y ont élu domicile. A vous de les retrouver au cours d’une visite de l’abbaye de Graville avec vos parents. Tes exploits seront récompensés !

Cette chasse aux cloches est proposée aux enfants accompagnant leurs parents lors d’une visite de l’abbaye, sur les horaires d’ouverture du musée.

A faire en famille – Sans réservation.

Tarif : 5€.

2023-04-09 à 13:45:00 ; fin : 2023-04-09 18:00:00. .

Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Can you hear them? Come on, enter the museum, this year the bells have taken up residence there. It’s up to you to find them during a visit to Graville Abbey with your parents. Your exploits will be rewarded!

This bell hunt is offered to children accompanying their parents during a visit to the abbey, during the museum’s opening hours.

To be done as a family – No reservation required.

Price: 5?

¿Las oye? Entra en el museo, este año las campanas se han instalado allí. De ti depende encontrarlas durante una visita a la abadía de Graville con tus padres. Tus hazañas serán recompensadas

Esta caza de campanas se propone a los niños que acompañen a sus padres durante una visita a la abadía, en el horario de apertura del museo.

Para realizar en familia – No es necesario reservar.

Precio: 5?

Können Sie sie hören? Kommt, betretet das Museum, denn in diesem Jahr haben sich die Glocken hier niedergelassen. Es ist an dir, sie während eines Besuchs der Abtei von Graville mit deinen Eltern zu finden. Deine Heldentaten werden belohnt!

Diese Glockensuche wird für Kinder angeboten, die ihre Eltern bei einem Besuch der Abtei begleiten, und zwar während der Öffnungszeiten des Museums.

Für die ganze Familie – Keine Reservierung.

Preis: 5?

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité