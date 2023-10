PRINCESSE K Rue de l’Abattoir Chalabre, 17 novembre 2023, Chalabre.

Chalabre,Aude

Théâtre d’objet déjanté

Énergique et malicieuse, la tragi-comédie adopte les codes des genres pour mieux s’en moquer, et fera rire et trembler petits et grands !

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens sympas.Ses parents, le roi et la reine, sont vraiment biens, proches du peuple, ouverts.Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cools aussi.La vie est belle là bas, elle y est douce, le climat y est clément, la nature généreuse, les oiseaux chatoyants…Mais voilà… Au sein même de cette famille royale sympa se cache un traître pas sympa du tout……Assoiffé de pouvoir, ce dernier anéantira sa propre famille pour s’installer sur le trône.Seule la princesse y survivra en se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de venger les siens.

Promis ! Les gentils seront gentils, les méchants seront très méchants et à la fin tout le monde aura gagné sauf les méchants à moins qu’ils s’excusent..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Rue de l’Abattoir

Chalabre 11230 Aude Occitanie



Crazy Object Theater

Energetic and mischievous, tragi-comedy adopts genre codes to make fun of them, and will have young and old laughing and shaking their heads!

It’s the story of a pretty princess who lives in a pretty castle surrounded by a pretty forest in a pretty country with nice people.Her parents, the king and queen, are really nice, close to the people and open-minded.Her two brothers, Lainé and Boitar, are cool too.Life is good there, it’s gentle, the climate is mild, nature is generous, the birds are shimmering… But here’s the thing… At the heart of this friendly royal family lurks a traitor who is no fun at all……Thirsty for power, this traitor will destroy his own family in order to take the throne. Only the princess will survive, escaping to avenge her family.

A promise! The good guys will be good, the bad guys will be very bad, and in the end everyone will have won except the bad guys, unless they apologize.

Teatro de objetos locos

Enérgica y traviesa, esta tragicomedia adopta los códigos del género para burlarse de ellos, ¡y hará reír y mover la cabeza a grandes y pequeños!

Esta es la historia de una bonita princesa que vive en un bonito castillo rodeado de un bonito bosque en un bonito país con gente simpática.Sus padres, el rey y la reina, son realmente simpáticos, cercanos a la gente y abiertos de mente.Sus dos hermanos, Lainé y Boitar, también son simpáticos.La vida es buena allí, es apacible, el clima es amable, la naturaleza es generosa, los pájaros brillan… Pero aquí está la cosa… En el corazón de esta amistosa familia real acecha un traidor nada amistoso…… Sediento de poder, este traidor destruirá a su propia familia para hacerse con el trono. No descansará hasta haber vengado a su familia.

¡Una promesa! Los buenos serán buenos, los malos serán muy malos, y al final todos habrán ganado menos los malos, a menos que se disculpen.

Verrücktes Objekttheater

Die energiegeladene und bösartige Tragikomödie nimmt die Codes der Genres an, um sich besser über sie lustig machen zu können, und wird Jung und Alt zum Lachen und Zittern bringen!

Es ist die Geschichte einer hübschen Prinzessin, die in einem hübschen Schloss, umgeben von einem hübschen Wald, in einem hübschen Land mit netten Leuten lebt.Ihre Eltern, der König und die Königin, sind wirklich gut, volksnah und offen.Ihre beiden Brüder, Lainé und Boitar, sind auch cool.Das Leben dort ist schön, es ist mild, das Klima ist mild, die Natur ist großzügig, die Vögel schillern…Aber da ist es…. Inmitten dieser netten königlichen Familie versteckt sich ein unfreundlicher Verräter…… Machthungrig löscht er seine eigene Familie aus, um den Thron zu besteigen, und nur die Prinzessin überlebt, indem sie sich selbst rettet. Sie wird nicht aufhören, ihre Familie zu rächen.

Das ist ein Versprechen! Die Guten werden nett sein, die Bösen werden sehr böse sein und am Ende haben alle gewonnen, außer den Bösen, es sei denn, sie entschuldigen sich.

