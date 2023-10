EN ATTENDANT NOÊL SUR LA ROUTE DES LANTERNES rue de l’Abani Marange-Silvange, 2 décembre 2023, Marange-Silvange.

Marange-Silvange,Moselle

En attendant NOEL sur la route des lanternes du 2 au 23 décembre 2023.

Samedi 2 décembre à 18h30 Inauguration et ouverture de la route des lanterne suivie du feu d’artifice.

Vous pouvez venir découvrir nos lanternes et nos chalets de NOEL.. Tout public

Dimanche 2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

rue de l’Abani

Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est



Waiting for Christmas on the Lantern Route from December 2 to 23, 2023.

Saturday, December 2 at 6:30pm Inauguration and opening of the lantern route followed by fireworks.

Come and discover our lanterns and Christmas cottages.

Esperando la Navidad en la Ruta de los Farolillos del 2 al 23 de diciembre de 2023.

Sábado 2 de diciembre a las 18.30 h Inauguración y apertura de la ruta de los farolillos seguida de fuegos artificiales.

Venga a descubrir nuestros farolillos y chalets navideños.

In Erwartung von WEIHNACHTEN auf der Laternenstraße vom 2. bis 23. Dezember 2023.

Samstag, den 2. Dezember um 18:30 Uhr Einweihung und Eröffnung der Laternenstraße mit anschließendem Feuerwerk.

Sie können kommen und unsere Laternen und Hütten auf NOEL entdecken.

Mise à jour le 2023-10-23 par DESTINATION AMNEVILLE