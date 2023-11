Spectacle de Noël – La cigale et la fourmi et autres fables Rue de la Ville Honfleur, 28 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Dodo et Rémi sont deux amis qui n’ont qu’un rêve : devenir des stars du rock. Ce soir, ils donnent un concert… Sauf que le public n’est pas venu voir du rock mais un spectacle sur les Fables de Jean de La Fontaine ! Problème : ils ne savent même pas qui c’est…

Les deux acolytes vont alors improviser à l’aide du public et de leur imagination débordante un spectacle haut en couleur qui détourne de façon clownesque ces grands classiques.

Un voyage musical qui permet de (re)découvrir les Fables de La Fontaine dans une version explosive et pleine d’humour !

Un gouter sera servi.

À partir de 4 ans

Aux Greniers à sel.

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 . .

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Dodo and Rémi are two friends with just one dream: to become rock stars. Tonight, they’re giving a concert? Except that the audience hasn’t come to see rock music, but a show based on the Fables of Jean de La Fontaine! Problem: they don’t even know who he is…

With the help of the audience and their overflowing imaginations, the two acolytes improvise a colorful show that clownishly twists these great classics.

A musical journey that (re)discovers La Fontaine?s Fables in an explosive, humor-filled version!

A snack will be served.

Ages 4 and up

Aux Greniers à sel

Dodo y Rémi son dos amigos con un único sueño: convertirse en estrellas del rock. Esta noche dan un concierto.. Pero el público no ha venido a ver música rock, sino un espectáculo basado en las Fábulas de Jean de La Fontaine Problema: ni siquiera saben quién es…

Con la ayuda del público y de su imaginación desbordante, los dos acólitos improvisan un espectáculo lleno de color que da una vuelta de tuerca payasesca a estos grandes clásicos.

Un viaje musical para (re)descubrir las Fábulas de La Fontaine en una versión explosiva y llena de humor

Se servirá un tentempié.

A partir de 4 años

En Les Greniers à sel

Dodo und Rémi sind zwei Freunde, die nur einen Traum haben: Sie wollen Rockstars werden. Heute Abend geben sie ein Konzert Doch das Publikum ist nicht gekommen, um Rockmusik zu sehen, sondern eine Show über die Fabeln von Jean de La Fontaine Das Problem: Sie wissen nicht einmal, wer das war…

Die beiden Schauspieler improvisieren mit Hilfe des Publikums und ihrer blühenden Fantasie eine farbenfrohe Show, die diese großen Klassiker auf clowneske Weise verdreht.

Eine musikalische Reise, die es ermöglicht, die Fabeln von La Fontaine in einer explosiven und humorvollen Version (wieder) zu entdecken!

Ein kleiner Imbiss wird serviert.

Ab 4 Jahren

Aux Greniers à sel

