Chantons, dansons pour nos droits Rue de la Ville Honfleur, 2 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

34 ans de la convention internationale des droits de l’enfant

Grâce aux talents de Camille Penalva et studio gym et avec la participation de la ville de honfleur.

Entrée libre • tombola • sucré • salé • boissons sur place

Au Grenier à sel.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



34th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child

Thanks to the talents of Camille Penalva and studio gym, and with the participation of the town of Honfleur.

Free admission ? tombola ? sweet ? savory ? drinks on site

At the Grenier à sel

34º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Gracias al talento de Camille Penalva y studio gym y con la participación de la ciudad de Honfleur.

Entrada gratuita ? tómbola ? dulces ? salados ? bebidas in situ

En el Grenier à sel

34 Jahre Internationale Konvention über die Rechte des Kindes

Dank der Talente von Camille Penalva und studio gym und mit der Beteiligung der Stadt honfleur.

Freier Eintritt ? Tombola ? süß ? salzig ? Getränke vor Ort

Au Grenier à sel

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Honfleur-Beuzeville