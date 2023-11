Honfleur fait sa dictée ! Rue de la Ville Honfleur, 18 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Jean-Pierre Colignon est ancien chef correcteur et responsable de la qualité linguistique du journal « Le Monde ». Enseignant en écoles de journalisme et de correction, auteur d’une soixantaine de livres consacrés à la langue française, il a été le collaborateur de Bernard Pivot au sein des « Dicos d’Or » et est auteur de près de 800 dictées publiques.

Depuis plusieurs années déjà, Jean-Pierre Colignon officie dans les Greniers à Sel, pour sa traditionnelle dictée à l’automne comptant 5 catégories d’inscrits, ce qui représente entre 80 et 100 candidats selon les années. Cette année, pour des raisons de santé, Jean-Pierre Colignon ne sera pas présent, mais c’est bien lui l’auteur du texte qui vous sera dicté par l’élue en charge des affaires culturelles de la Ville de Honfleur.

Catégorie Champion : 5 voire 6 candidats qui tentent le sans-faute, en tout cas ils n’en font pas plus de 5.

Catégorie Senior professionnel : concerne les enseignants, les journalistes, les auteurs…

Catégorie Senior amateur : toute personne, sans lien avec les métiers de l’écriture, désirant simplement participer.

Catégorie Junior : pour les 15/18 ans (lycée)

Catégorie Cadet : pour les 11/14 ans (collège)

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire le jour même à 14h30 au Petit Grenier à Sel et de s’installer pour la dictée !!!

Les copies (anonymes) seront ensuite ramassées, un groupe de correcteurs volontaires aura la lourde tâche de corriger lesdites copies, avec double correction. La même copie sera corrigée deux fois par deux correcteurs différents. Pendant la correction, vous pourrez résoudre des énigmes par écrit, sur la langue française bien sûr, afin de patienter avant la remise des prix.

La remise des prix se fera sur scène, des abonnements à la revue « Défense de la langue française » seront offerts par Jean-Pierre Colignon et des ouvrages seront offerts par la Ville de Honfleur.

Pour clore l’après-midi, un cocktail, offert par la municipalité, sera servi à tous nos courageux candidats.

Nous recherchons encore quelques correcteurs….

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Jean-Pierre Colignon is a former chief proofreader and head of linguistic quality at Le Monde. A teacher in journalism and proofreading schools and author of some sixty books on the French language, he was Bernard Pivot?s collaborator on the « Dicos d?Or » and is the author of almost 800 public dictations.

For several years now, Jean-Pierre Colignon has been officiating at the Greniers à Sel for his traditional autumn dictation, with 5 categories of entrants, representing between 80 and 100 candidates depending on the year. This year, for health reasons, Jean-Pierre Colignon will not be present, but he will be the author of the text that will be dictated to you by Honfleur?s town councillor in charge of cultural affairs.

Champion category: 5 or even 6 candidates attempting a perfect score, or at least no more than 5.

Senior professional category: for teachers, journalists, authors?

Senior amateur category: anyone with no connection to the writing profession who simply wants to take part.

Junior category: for 15/18 year-olds (high school)

Cadet category: for 11/14 year-olds (middle school)

To take part, all you have to do is register at 2:30 p.m. on the day itself at the Petit Grenier à Sel, and settle in for the dictation!

The (anonymous) papers will then be collected, and a group of volunteer correctors will have the difficult task of correcting them, with double correction. The same copy will be corrected twice by two different correctors. During the correction, you’ll be able to solve riddles in writing, on the French language of course, in order to wait for the prize-giving ceremony.

The prize-giving ceremony will take place on stage, with subscriptions to the magazine « Défense de la langue française » donated by Jean-Pierre Colignon, and books donated by the town of Honfleur.

To round off the afternoon, a cocktail will be served to all our brave candidates, courtesy of the town council.

We are still looking for a few proofreaders?

Jean-Pierre Colignon ha sido corrector jefe y responsable de calidad lingüística de Le Monde. Profesor en escuelas de periodismo y corrección y autor de unos sesenta libros sobre la lengua francesa, trabajó con Bernard Pivot en los « Dicos d’Or » y es autor de casi 800 dictados públicos.

Desde hace varios años, Jean-Pierre Colignon oficia en los Greniers à Sel su tradicional dictado de otoño, con 5 categorías de participantes, que representan entre 80 y 100 candidatos según el año. Este año, por motivos de salud, Jean-Pierre Colignon no estará presente, pero será el autor del texto que le dictará el representante electo de Honfleur encargado de asuntos culturales.

Categoría Campeón: 5 o incluso 6 candidatos que intenten acertar, o al menos no más de 5.

Categoría profesional senior: para profesores, periodistas, autores, etc

Categoría senior amateur: cualquier persona sin relación con la profesión de escritor que simplemente quiera participar.

Categoría junior: para jóvenes de 15 a 18 años (bachillerato)

Categoría cadete: para jóvenes de 11/14 años (enseñanza media)

Para participar, basta con inscribirse el mismo día a las 14.30 h en el Petit Grenier à Sel y prepararse para el dictado

A continuación se recogerán los trabajos (anónimos) y un grupo de correctores voluntarios tendrá la difícil tarea de corregirlos, con doble corrección. El mismo trabajo será corregido dos veces por dos correctores diferentes. Mientras se corrigen los trabajos, podrá resolver por escrito algunas adivinanzas, por supuesto sobre la lengua francesa, para ayudarle a esperar la ceremonia de entrega de premios.

La entrega de premios tendrá lugar en el escenario, con suscripciones a la revista « Défense de la langue française » donadas por Jean-Pierre Colignon y libros donados por la ciudad de Honfleur.

Como colofón de la tarde, se servirá un cóctel a todos nuestros valientes candidatos, cortesía del ayuntamiento.

Seguimos buscando correctores..

Jean-Pierre Colignon ist ehemaliger Chefkorrektor und Verantwortlicher für die sprachliche Qualität der Zeitung « Le Monde ». Er unterrichtet an Journalisten- und Korrekturschulen, ist Autor von rund 60 Büchern über die französische Sprache, war Mitarbeiter von Bernard Pivot bei den « Dicos d’Or » und ist Autor von fast 800 öffentlichen Diktaten.

Jean-Pierre Colignon veranstaltet bereits seit mehreren Jahren in den Greniers à Sel das traditionelle Herbstdiktat, an dem fünf Kategorien von Teilnehmern teilnehmen, was je nach Jahr zwischen 80 und 100 Kandidaten entspricht. In diesem Jahr wird Jean-Pierre Colignon aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein, aber er ist der Autor des Textes, der Ihnen von der Kulturbeauftragten der Stadt Honfleur diktiert wird.

Kategorie Champion: 5 oder 6 Kandidaten, die versuchen, fehlerfrei zu sein, auf jeden Fall aber nicht mehr als 5 Fehler machen.

Kategorie Senior Professional: Lehrer, Journalisten, Autoren etc

Kategorie Senior Amateur: Alle Personen, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben und einfach nur teilnehmen möchten.

Kategorie Junior: für 15- bis 18-Jährige (Gymnasium)

Kategorie Cadet: für 11/14-Jährige (Mittelstufe)

Die Teilnahme ist ganz einfach: Sie müssen sich nur am selben Tag um 14.30 Uhr im Petit Grenier à Sel anmelden und sich für das Diktat einrichten!

Die (anonymen) Kopien werden dann eingesammelt, und eine Gruppe freiwilliger Korrektoren hat die schwere Aufgabe, die genannten Kopien zu korrigieren, wobei die Korrekturen doppelt erfolgen. Die gleiche Kopie wird zweimal von zwei verschiedenen Korrektoren korrigiert. Während der Korrektur können Sie schriftliche Rätsel lösen, die sich natürlich auf die französische Sprache beziehen, um die Wartezeit bis zur Preisverleihung zu überbrücken.

Die Preisverleihung findet auf der Bühne statt. Abonnements für die Zeitschrift « Défense de la langue française » werden von Jean-Pierre Colignon gestiftet und Bücher von der Stadt Honfleur gestiftet.

Zum Abschluss des Nachmittags wird allen mutigen Kandidaten ein Cocktail serviert, den die Stadtverwaltung spendiert.

Wir suchen noch einige Korrekturleser

