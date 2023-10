Gala de boxe Rue de la Ville Honfleur, 2 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

3 combats professionnels et plusieurs combats amateurs

Expo de Rejine Halimi, du luthier JB Castelluccia et salon Frères 2 tattoo Honfleur

Guest star Didier Chamizo : L’art au-delà de la révolte

Aux greniers à sel.

2023-11-02 20:00:00 fin : 2023-11-02 . .

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



3 professional and several amateur fights

Rejine Halimi, luthier JB Castelluccia and Frères 2 tattoo Honfleur exhibition

Guest star Didier Chamizo: Art beyond revolt

Aux greniers à sel

3 combates profesionales y varios combates amateurs

Exposición de Rejine Halimi, del luthier JB Castelluccia y de Frères 2 tattoo Honfleur

Estrella invitada Didier Chamizo: Arte más allá de la revuelta

En la tienda de sal

3 professionelle Kämpfe und mehrere Amateurkämpfe

Ausstellung von Rejine Halimi, des Geigenbauers JB Castelluccia und Salon Frères 2 tattoo Honfleur

Gaststar Didier Chamizo: Die Kunst jenseits der Revolte

Aux greniers à sel

