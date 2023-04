Exposition peintures sculptures – Contre Courant Rue de la Ville Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur

Exposition peintures sculptures – Contre Courant Rue de la Ville, 20 avril 2023, Honfleur . Honfleur ,Calvados , Exposition peintures sculptures – Contre Courant Greniers à sel Rue de la Ville Honfleur Calvados Rue de la Ville Greniers à sel

2023-04-20 – 2023-04-27

Rue de la Ville Greniers à sel

Honfleur

Calvados . Le collectif d’artiste Contre-Courant Honfleur organise la 11ème édition de l’exposition Contre courant.

Invitée Anne Bothuon Le collectif d’artiste Contre-Courant Honfleur organise la 11ème édition de l’exposition Contre courant.

Invitée Anne Bothuon Accueil Honfleur

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Honfleur Calvados Rue de la Ville Greniers à sel Ville Honfleur Departement Calvados Tarif Lieu Ville Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur /

Exposition peintures sculptures – Contre Courant Rue de la Ville 2023-04-20 was last modified: by Exposition peintures sculptures – Contre Courant Rue de la Ville Honfleur 20 avril 2023 Calvados Greniers à sel Rue de la Ville Honfleur Calvados Rue de la Ville Honfleur

Honfleur Calvados