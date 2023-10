Cet évènement est passé Fête de clôture Nos Quartier d’Été Rue de la ville de Naumburg, Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Fête de clôture Nos Quartier d'Été
Samedi 24 août 2019, 12h00
Rue de la ville de Naumburg, Hellemmes
Gratuit / Repas : 2€ (Réservation souhaitée)

Rendez-vous le 24 août sur le Quartier de l'Epine pour la fête de clôture de cette 4ème édition de Nos Quartiers d'été avec un fil rouge fort : la découverte sportive. Plusieurs disciplines seront proposées dont le tir à l'arc, qui peut-être révèlera un futur champion. Venez aussi essayer le mur d'escalade en toute sécurité grâce à un animateur expérimenté. D'autres animations avec structures gonflables et atelier de fabrication de marionnettes phosphorescentes, seront à découvrir avec, en clôture, une séance de cinéma de plein air.

12h-23h
Gratuit repas : 2€ (Réservation souhaitée)
TÉL : 03 20 41 82 59

2019-08-24T12:00:00+02:00 – 2019-08-24T23:00:00+02:00

