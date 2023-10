Zazuzaz Mambo Palladium – Cie du Tire Laine Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Lille, 31 mai 2019, Lille.

Zazuzaz Mambo Palladium – Cie du Tire Laine Vendredi 31 mai 2019, 20h00 Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Entrée libre

Les mauvais garçons du Tire-Laine ont quitté leur Nord natal pour se frotter aux Ricains, la crème de la crème question Big Band. Direction le Palladium de New-York, « LE » temple du MAMBO !

Le courant passe avec les tauliers portoricains Tito Puente et Tito Rodriguez. S’enchaînent alors les concerts sur Broadway et on se les arrache de Chicago à Las Vegas… Mais le mal du pays ça ne se contrôle pas, les hot-dogs de Brooklyn ça vaut pas le pâté de chez Fernand. Alors les gars reviennent au pays du calendos, avec un nouveau répertoire !

Vous appréciez les danses latines ? Le « Zazuzaz Mambo Palladium » est pour vous ! Rendez-vous sur le quartier de l’Epine, juste après le vernissage de la fresque d’Alegria Del Prado, pour un bal déchaîné dans un espace décoré avec des Papel Picado auquel la présence des alebrijes accentuera le côté latino.

Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Lille 59260 Hellemmes-Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-31T20:00:00+02:00 – 2019-05-31T23:00:00+02:00

