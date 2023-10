MuMo 2 Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Lille, 31 mai 2019, Lille.

MuMo 2 Vendredi 31 mai 2019, 09h00 Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Réservation conseillée

Ce camion conteneur pas comme les autres, est unique de par sa marchandise : en tant que véritable musée mobile il transporte des œuvres d’artistes contemporain de tout horizon.

La principale mission de ce camion plein d’œuvres d’art est l’initiation et l’éducation artistique et culturelle qui mène à la découverte ou à la redécouverte d’un tableau, d’une sculpture, d’un artiste…Le tout sous forme d’une exposition présentée comme un jeu ludique pour les scolaires et le grand public là où aucun centre d’art n’existe et ce pour une journée.

Rue de la Ville de Naumbourg 59260 HELLEMMES Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-31T09:00:00+02:00 – 2019-05-31T17:30:00+02:00

