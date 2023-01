Braderie du 15 août 2023 Rue de la vigne Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Braderie du 15 août 2023 Rue de la vigne, 15 août 2023, Roubaix. Braderie du 15 août 2023 Mardi 15 août, 08h00 Rue de la vigne

Gratuit

Braderie-brocante Rue de la Vigne (du boulevard de Strasbourg à la rue de l'Hommelet), rue Pierre Dujardin, rue Buffon (jusqu'à la rue Pierre Drouot), rue de l'Hommelet (jusqu'à la rue Plutarque), rue Lacroix (jusqu'à la Place de la Nation), rue des Sept Ponts (jusqu'à la rue des charpentiers), rue de Flandre (jusqu'à la rue de Courtrai), rue du Nouveau Monde (jusqu'à la rue du sergent Michaël Dufermont) Contact inscription (du 14/07/23 au 10/08/23):

Djamal ROUIBI 06 13 71 60 45

Monsieur TANIK 06 41 74 86 84

Monsieur SAYED 07 51 18 47 58

Mél : mret4@hotmail.fr Retrouvez ici toutes les dates des braderies et des brocantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T08:00:00+02:00

2023-08-15T17:00:00+02:00 Anaïs Gadeau

