FORUM DES ASSOCIATIONS Rue de la Victoire Saint-Geniès-de-Fontedit, 2 septembre 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Forum des associations de 9h à 13h sur le parking de la Victoire et salle Jean Moulin. Culture, loisirs, solidarité, sport. Rencontrez les différentes associations du village. Informez-vous sur leurs activités et projets passionnants. Trouver des opportunités de bénévolat et d’engagement. Échangez avec des membres passionnés et engagés..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Rue de la Victoire

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Forum des associations from 9am to 1pm in the Victoire parking lot and salle Jean Moulin. Culture, leisure, solidarity, sport. Meet the village’s various associations. Find out about their exciting activities and projects. Find opportunities to volunteer and get involved. Talk to passionate, committed members.

Foro de Asociaciones de 9 a 13 h en el aparcamiento de la Victoire y en la sala Jean Moulin. Cultura, ocio, solidaridad, deporte. Conozca las diferentes asociaciones del pueblo. Descubra sus interesantes actividades y proyectos. Descubra las oportunidades de voluntariado y participación. Hable con miembros apasionados y comprometidos.

Forum der Vereine von 9.00 bis 13.00 Uhr auf dem Parkplatz La Victoire und im Saal Jean Moulin. Kultur, Freizeit, Solidarität, Sport. Lernen Sie die verschiedenen Vereine des Dorfes kennen. Informieren Sie sich über ihre Aktivitäten und spannenden Projekte. Finden Sie Möglichkeiten für Freiwilligenarbeit und Engagement. Tauschen Sie sich mit leidenschaftlichen und engagierten Mitgliedern aus.

