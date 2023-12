Le Téléthon des nageurs Médocains Rue de la Verrerie Pauillac, 9 décembre 2023 15:00, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Le club de natation « les nageurs médocains » organise une animation pour le téléthon sur la piscine de Pauillac le samedi 09 décembre 2023 de 15h à 18 h.

Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux pour cette cause qui nous tient à cœur.

Vous pourrez venir nager moyennant une contribution (5€) pour le téléthon.

Nous organisons au sein de la piscine un relais toute nage non stop ainsi qu’une possibilité de nager librement sur un couloir.

Venez nombreux pour partager ce moment..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Rue de la Verrerie

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The swimming club « les nageurs médocains » organizes an animation for the telethon on the swimming pool of Pauillac on Saturday, December 09, 2023 from 3 pm till 6 pm.

We’re counting on you and look forward to seeing many of you there for this cause which is close to our hearts.

You can come and swim for a contribution (5?) to the telethon.

We’re organizing a non-stop all-swim relay in the pool, as well as a free lane swim.

We look forward to seeing you there.

El club de natación « les nageurs médocains » organiza un evento teletón en la piscina de Pauillac el sábado 09 de diciembre 2023 de 15h a 18h.

Contamos con vosotros y esperamos veros a muchos por esta causa que nos apasiona.

Puedes venir a nadar a cambio de una contribución (5?) al telemaratón.

Estamos organizando un relevo de natación sin paradas en la piscina, así como la oportunidad de nadar libremente en un carril.

Esperamos verte allí.

Der Schwimmverein « les nageurs médocains » organisiert am Samstag, den 09. Dezember 2023 von 15 bis 18 Uhr eine Veranstaltung für den Telethon im Schwimmbad von Pauillac.

Wir zählen auf Sie und erwarten Sie zahlreich für diese Sache, die uns am Herzen liegt.

Sie können gegen eine Spende (5?) für den Telethon schwimmen kommen.

Wir organisieren im Schwimmbad eine Non-Stop-Schwimmstaffel und die Möglichkeit, auf einer Bahn frei zu schwimmen.

Kommen Sie zahlreich, um diesen Moment mit uns zu teilen.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Médoc-Vignoble