19ème foire à la Brocante rue de la Velle Thiel-sur-Acolin

Thiel-sur-Acolin

19ème foire à la Brocante Salle polyvalente rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier

2023-04-23 06:00:00 – 2023-04-23 19:00:00

rue de la Velle Salle polyvalente

Thiel-sur-Acolin

Allier . Venez dénicher des trésors à la 19ème foire à la Brocante de Thiel-sur-Acolin. Profitez d’une buvette et d’une restauration sur place dans la convivialité de la salle polyvalente. Organisée par le Comité des Fêtes, une journée inoubliable vous attend ! rue de la Velle Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin

