CONCERT POP-ROCK rue de la Veille Usine Stiring-Wendel, 28 octobre 2023, Stiring-Wendel.

Stiring-Wendel,Moselle

SEE YOU AT SUNSET est un groupe d’Electro-Rock formé en 2018 par Frédéric Labudka (chant, guitare, piano, percussions, programmation) et Grégory Romming (basse, percussions). En 2019 ils enregistrent leur premier EP éponyme à Toronto au studio « Union Sound Company » avec le producetur américain Dave Schiffman (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, System of a Down, Vampire Weekend, Audioslave, The Strumbellas, PUP, Adele…)

La musique de SEE YOU AT SUNSET est à la fois ancrée dans les racines du Rock (Queen, Nirvana, Muse, Linkin Park) et proche des musiques Electro-Pop (Twenty One Pilots, Thirty Seconds to Mars, Panic! At The Disco), ce qui contribue à créer l’identité musicale forte et unique du groupe. Ses textes revendicateurs sont à l’image de sa musique, chargés en émotions et nourris d’espoir. Se battre pour ses rêves et œuvrer pour un avenir meilleur grâce à une prise de conscience collective, le groupe vous garantit qu’il sera au rendez-vous.

Espace des ANCIENNES FORGES / Rue de la Vieille Usine à STIRING-WENDEL. Infos et Billets : Espace des Anciennes Forges / Tél. 07.71.44.49.52 ou Mairie de Stiring-Wendel / Tél. 03.87.29.32.50 ou Réseau TICKETMASTER (Cora, Leclerc …). Adultes

Samedi 2023-10-28 20:00:00 fin : 2023-10-28 22:00:00. 20 EUR.

rue de la Veille Usine

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



SEE YOU AT SUNSET is an Electro-Rock band formed in 2018 by Frédéric Labudka (vocals, guitar, piano, percussion, programming) and Grégory Romming (bass, percussion). In 2019 they record their self-titled debut EP in Toronto at the « Union Sound Company » studio with American producer Dave Schiffman (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, System of a Down, Vampire Weekend, Audioslave, The Strumbellas, PUP, Adele…)

SEE YOU AT SUNSET’s music is both rooted in Rock (Queen, Nirvana, Muse, Linkin Park) and close to Electro-Pop (Twenty One Pilots, Thirty Seconds to Mars, Panic! At The Disco), helping to create the band’s strong and unique musical identity. The band?s emotionally-charged, hope-filled lyrics are a reflection of their music. Fighting for your dreams and working for a better future through collective awareness, the band guarantees to deliver.

Espace des ANCIENNES FORGES / Rue de la Vieille Usine, STIRING-WENDEL. Info and Tickets: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 or Mairie de Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 or TICKETMASTER network (Cora, Leclerc ?)

SEE YOU AT SUNSET es una banda de Electro-Rock formada en 2018 por Frédéric Labudka (voz, guitarra, piano, percusión, programación) y Grégory Romming (bajo, percusión). En 2019 grabaron su primer EP autotitulado en Toronto en el estudio Union Sound Company con el productor estadounidense Dave Schiffman (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, System of a Down, Vampire Weekend, Audioslave, The Strumbellas, PUP, Adele, etc.)

La música de SEE YOU AT SUNSET está enraizada tanto en el rock (Queen, Nirvana, Muse, Linkin Park) como en el electro-pop (Twenty One Pilots, Thirty Seconds to Mars, Panic At The Disco), lo que ayuda a crear la fuerte y única identidad musical de la banda. Las letras militantes de la banda son como su música, cargadas de emoción y alimentadas por la esperanza. Luchando por tus sueños y trabajando por un futuro mejor a través de la conciencia colectiva, el grupo te garantiza que estarás ahí.

Espace des ANCIENNES FORGES / Rue de la Vieille Usine en STIRING-WENDEL. Información y entradas: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 o Mairie de Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 o red TICKETMASTER (Cora, Leclerc?)

SEE YOU AT SUNSET ist eine Electro-Rock-Band, die 2018 von Frédéric Labudka (Gesang, Gitarre, Klavier, Perkussion, Programmierung) und Grégory Romming (Bass, Perkussion) gegründet wurde. 2019 nehmen sie ihre erste selbstbetitelte EP in Toronto im Studio « Union Sound Company » mit dem amerikanischen Produzenten Dave Schiffman (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, System of a Down, Vampire Weekend, Audioslave, The Strumbellas, PUP, Adele, …) auf

Die Musik von SEE YOU AT SUNSET ist sowohl in den Wurzeln des Rock (Queen, Nirvana, Muse, Linkin Park) als auch in der Nähe von Electro-Pop (Twenty One Pilots, Thirty Seconds to Mars, Panic! At The Disco) verwurzelt, was zu einer starken und einzigartigen musikalischen Identität der Band beiträgt. Die Texte der Band sind genau wie ihre Musik: emotional und hoffnungsvoll. Für seine Träume zu kämpfen und sich für eine bessere Zukunft durch ein kollektives Bewusstsein einzusetzen, das garantiert die Band.

Espace des ANCIENNES FORGES / Rue de la Vieille Usine in STIRING-WENDEL. Infos und Tickets: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 oder Rathaus von Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 oder TICKETMASTER-Netzwerk (Cora, Leclerc?)

