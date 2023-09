SOIRÉE ANNÉES 80/90′ rue de la Veille Usine Stiring-Wendel, 21 octobre 2023, Stiring-Wendel.

Stiring-Wendel,Moselle

Une soirée « années 80/90 » organisée par les Motards du Coeur . Renseignements au 06 52 84 71 95.. Adultes

Samedi 2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. 15 EUR.

rue de la Veille Usine

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



An « 80s/90s » evening organized by Motards du Coeur. Information on 06 52 84 71 95.

Velada « 80/90 » organizada por los Motards du Coeur. Información en el 06 52 84 71 95.

Ein Abend im Stil der 80er und 90er Jahre, organisiert von Les Motards du Coeur. Informationen unter 06 52 84 71 95.

Mise à jour le 2023-09-22 par FORBACH TOURISME