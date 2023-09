WOMEN IN JAZZ rue de la Veille Usine Stiring-Wendel, 14 octobre 2023, Stiring-Wendel.

Stiring-Wendel,Moselle

Women in Jazz est un spectacle à plusieurs entrées avec pour unique toile de fond, le jazz. Présent soit au travers de ses standards soit dans des versions jazz de textes évoquant des femmes, la Femme.

Infos et Billets : Espace des Anciennes Forges / Tél. 07.71.44.49.52 ou Mairie de Stiring-Wendel / Tél. 03.87.29.32.50 ou Réseau TICKETMASTER (Cora, Leclerc …).. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . 17 EUR.

rue de la Veille Usine

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



Women in Jazz is a multi-faceted show with jazz as its sole backdrop. Present either through its standards or in jazz versions of texts evoking women, la Femme.

Info & Tickets: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 or Mairie de Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 or TICKETMASTER network (Cora, Leclerc ?).

Women in Jazz es un espectáculo polifacético con el jazz como único telón de fondo. Presente a través de sus estándares o en versiones jazzísticas de textos que evocan a la mujer.

Información y entradas: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 o Mairie de Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 o red TICKETMASTER (Cora, Leclerc?).

Women in Jazz ist eine Show mit mehreren Zugängen, deren einziger Hintergrund der Jazz ist. Er ist entweder durch seine Standards oder durch Jazzversionen von Texten, die von Frauen und der Frau handeln, präsent.

Infos und Tickets: Espace des Anciennes Forges / Tel. 07.71.44.49.52 oder Mairie de Stiring-Wendel / Tel. 03.87.29.32.50 oder TICKETMASTER-Netzwerk (Cora, Leclerc?).

