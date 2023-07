Cinéma en plein air Rue de la Vallée Mettray, 23 août 2023, Mettray.

Mettray,Indre-et-Loire

La commune de Mettray vous invite à une projection cinéma en plein air au cœur du Parc de la Vallée. Pop Corn, food-truck sur place. N’oubliez pas vos chaises et plaids..

Mercredi 2023-08-23 19:00:00 fin : 2023-08-23 23:00:00. EUR.

Rue de la Vallée

Mettray 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The commune of Mettray invites you to an open-air cinema screening in the heart of the Parc de la Vallée. Pop Corn, food-truck on site. Don’t forget your chairs and plaids.

El municipio de Mettray le invita a una proyección de cine al aire libre en el corazón del Parc de la Vallée. Pop Corn, food-truck in situ. No olvide sus sillas y mantas.

Die Gemeinde Mettray lädt Sie zu einer Open-Air-Kinovorführung im Herzen des Parc de la Vallée ein. Pop Corn, Foodtruck vor Ort. Vergessen Sie nicht Ihre Stühle und Decken.

Mise à jour le 2023-07-11 par Tours Val de Loire Tourisme