Concours de pétanque interclubs Rue de la vallée Clérieux, 24 août 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Le Club des blés d’Or organise le Jeudi 24 Août à 13h30 au stade bouliste de Clérieux son traditionnel concours de pétanque interclubs (en triplette mixte) avec ses amis de Chanos-Curson, Châteauneuf sur Isère, Chavannes, Marsaz, St Bardoux et Saint-Donat.

2023-08-24 13:30:00 fin : 2023-08-24 . .

Rue de la vallée Stade bouliste

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Club des blés d’Or organizes its traditional interclub pétanque competition (mixed triplet) on Thursday August 24th at 1:30pm at the bouliste stadium in Clérieux, with friends from Chanos-Curson, Châteauneuf sur Isère, Chavannes, Marsaz, St Bardoux and Saint-Donat

El jueves 24 de agosto a las 13.30 h, el Club des Blés d’Or organiza su tradicional competición de petanca interclubes (triples mixtos) en el estadio de bouliste de Clérieux con amigos de Chanos-Curson, Châteauneuf sur Isère, Chavannes, Marsaz, St Bardoux y Saint-Donat

Der Club des blés d’Or organisiert am Donnerstag, den 24. August um 13:30 Uhr im Bouliste-Stadion von Clérieux seinen traditionellen Interclub-Boule-Wettbewerb (gemischte Triplette) mit seinen Freunden aus Chanos-Curson, Châteauneuf sur Isère, Chavannes, Marsaz, St Bardoux und Saint-Donat

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme