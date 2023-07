Centre Aquatique Camourau de Mouzon Rue de la Tour Saint-Jérôme Mouzon, 12 juillet 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Ouvert tous les jours pendant la période scolaire Horaires Période Scolaire Lundi 14h – 17h30 Mardi 12h – 13h15 16h – 17h30 Mercredi 14h – 17h30 Jeudi 12h – 13h15 16h – 17h30 Vendredi 10h – 12h 13h30 – 15h30 18h – 20h30 Samedi 14h – 17h30 Dimanche 10h – 13h Vacances d’été Lundi fermé Mardi 11h – 14h 15h – 18h Mercredi 11h – 14h 15h – 18h Jeudi 11h – 14h 15h – 18h Vendredi 11h – 14h 15h – 18h Samedi 10h – 13h 14h – 17h Dimanche 9h – 12h.

Rue de la Tour Saint-Jérôme

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



Open every day during the school period Opening hours School period Monday 2 – 5:30 pm Tuesday 12 – 1:15 pm 4 – 5:30 pm Wednesday 2 – 5:30 pm Thursday 1 – 3:15 pm 4 – 5:30 pm Friday 10 am – 12 pm 1 – 3:30 pm 6 – 8:30 pm Saturday 2 – 5:30 pm Sunday 10 am – 1 pm Summer vacations Monday closed Tuesday 11 am – 2 pm 3 – 6 pm Wednesday 11 am – 2 pm 3 – 6 pm Thursday 11 am – 2 pm 3 – 6 pm Friday 11 am – 2 pm 3 – 6 pm Saturday 10 am – 1 pm 2 – 5 pm Sunday 9 am – 12 pm

Abierto todos los días durante el periodo escolar Horario de apertura Periodo escolar Lunes 14.00 – 17.30 h Martes 12.00 – 13.15 h 16.00 – 17.30 h Miércoles 14.00 – 17.30 h Jueves 13.15 – 16.00 – 17.30 h Viernes 10.00 – 12.00 h 13.30 – 15.30 h 18.00 – 20.30 h Sábado 14.00 – 17.30 h Domingo 10.00 – 13.00 h Vacaciones de verano Lunes cerrado Martes 11.00 – 14.00 h 15.00 – 18.00 h Miércoles 11.00 – 14.00 h 15.00 – 18.00 h Jueves 11.00 – 14.00 h 15.00 – 18.00 h Viernes 11.00 – 14.00 h 15.00 – 18.00 h Sábado 10.00 – 14.00 – 17.00 h Domingo 9.00 – 12.00 h

Täglich geöffnet während der Schulzeit Öffnungszeiten Schulzeit Montag 14h – 17h30 Dienstag 12h – 13h15 16h – 17h30 Mittwoch 14h – 17h30 Donnerstag 12h – 13h15 16h – 17h30 Freitag 10h – 12h 13h30 – 15h30 18h – 20h30 Samstag 14h – 17h30 Sonntag 10h – 13h Sommerferien Montag geschlossen Dienstag 11h – 14h 15h – 18h Mittwoch 11h – 14h 15h – 18h Donnerstag 11h – 14h 15h – 18h Freitag 11h – 14h 15h – 18h Samstag 10h – 13h 14h – 17h Sonntag 9h – 12h

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme