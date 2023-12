La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne Rue de la Tour Mailly Igé, 1 juin 2024, Igé.

Igé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

.

5ème édition de la Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne ! Organisée par l’Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne et la Vélo-Gare du Mâconnais, ce parcours épicurien à vélo permet de découvrir le vignoble du Mâconnais autrement.

Le circuit de 25 km, ponctué de pauses gourmandes et de dégustations des vins locaux, sillonne les paysages vallonnés du Sud Bourgogne. De belles découvertes œnologiques et de terroir dans un cadre bucolique au cœur d’un terroir de vignes réputé.

.

Rue de la Tour Mailly

Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-19 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès