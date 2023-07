VISITE LIBRE DE LA TOUR VALÉRAN Rue de la Tour Ligny-en-Barrois, 12 juillet 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

Vestige des fortifications de l’enceinte qui abritait le château des Comtes Linéens, la Tour Valéran, haute de ses 22 mètres, demeure le plus important témoin architectural de la période médiévale. Commencé au XIIème siècle et achevé au XVème siècle, cet ensemble défensif, caractérisé par ses archères, ses meurtrières et mâchicoulis, a servi de prison cantonale du XVIIIème au XIXème siècle.

Visite libre et gratuite.. Tout public

Vendredi 15:00:00 fin : . 0 EUR.

Rue de la Tour

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Remnant of the fortifications of the enclosure which sheltered the castle of the Linéens Counts, the Valéran Tower, 22 meters high, remains the most important architectural witness of the medieval period. Started in the 12th century and completed in the 15th century, this defensive complex, characterized by its archways, loopholes and machicolations, was used as a cantonal prison from the 18th to the 19th century.

Free visit.

La Torre de Valéran, de 22 metros de altura, vestigio de las fortificaciones del recinto que albergaba el castillo de los Condes de Linéens, sigue siendo el testigo arquitectónico más importante de la época medieval. Iniciado en el siglo XII y terminado en el siglo XV, este complejo defensivo, caracterizado por sus arcos, aspilleras y matacanes, sirvió de prisión cantonal entre los siglos XVIII y XIX.

Visita libre.

Der 22 m hohe Valeran-Turm, Überrest der Befestigungsanlagen, die das Schloss der Grafen von Linéens beherbergten, ist das wichtigste architektonische Zeugnis aus dem Mittelalter. Jahrhundert begonnen und im 15. Jahrhundert vollendet wurde, diente dieser Verteidigungskomplex, der durch seine Bogenschützen, Schießscharten und Maschikulis gekennzeichnet ist, vom 18. bis 19. Jahrhundert als Kantonsgefängnis.

Jahrhundert. Freie und kostenlose Besichtigung.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT SUD MEUSE