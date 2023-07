Instant T à la Tour du Plô Rue de la Tour du Plô Saint-Yrieix-la-Perche, 11 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Au cœur de l’été, prenez de la hauteur et laissez-vous surprendre par des instants où s’invitent la surprise, la convivialité autour d’expériences uniques… au sommet de la tour..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Rue de la Tour du Plô

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of summer, get up high and let yourself be surprised by moments of surprise, conviviality and unique experiences… at the top of the tower.

En pleno verano, suba a lo alto y déjese sorprender por momentos de sorpresa, convivencia y experiencias únicas… en lo alto de la torre.

Im Herzen des Sommers können Sie hoch hinaus und sich von Momenten überraschen lassen, in denen Überraschungen, Geselligkeit und einzigartige Erlebnisse im Mittelpunkt stehen… auf der Spitze des Turms.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pays de Saint-Yrieix