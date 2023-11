Jeux en bois à la Tour de Crest Rue de la Tour Crest, 23 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

En complément de la visite de la Tour de Crest et de l’exposition Playmobil, venez découvrir notre espace dédié aux jeux en bois et aux jeux anciens. Dans un esprit familial, c’est une manière ludique de découvrir des jeux anciens et en bois..

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-01-07 18:00:00. EUR.

Rue de la Tour Tour de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As a complement to your visit to the Tour de Crest and the Playmobil exhibition, come and discover our space dedicated to wooden and antique games. It’s a fun, family-friendly way to discover old-fashioned wooden games.

Además de visitar el Tour de Crest y la exposición Playmobil, venga a descubrir nuestro espacio dedicado a los juegos de madera y los juegos de época. Es una forma divertida y familiar de descubrir los juegos de madera de antaño.

Als Ergänzung zur Besichtigung des Turms von Crest und der Playmobil-Ausstellung können Sie unseren Bereich für Holz- und alte Spiele entdecken. Hier können Sie auf spielerische Weise alte Holzspiele entdecken.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans