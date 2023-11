Expo Playmobil « Les Playmobils sont de retour à la Tour de Crest » Rue de la Tour Crest, 23 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

A partir du 23 décembre 2023, la Tour de Crest propose de découvrir les grands moments de l’histoire du plus haut donjon de France devenu prison d’Etat reconstitués en Playmobil. Une exposition pour petits et grands.

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-01-07 18:00:00. EUR.

Rue de la Tour Tour de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From December 23, 2023, the Tour de Crest will be showcasing the great moments in the history of France?s highest dungeon, now a state prison, recreated in Playmobil. An exhibition for young and old

A partir del 23 de diciembre de 2023, el Tour de Crest mostrará reconstrucciones en Playmobil de momentos clave de la historia del calabozo más alto de Francia, hoy convertido en prisión estatal. Una exposición para grandes y pequeños

Ab dem 23. Dezember 2023 bietet der Turm von Crest die Möglichkeit, die großen Momente der Geschichte des höchsten Wachturms Frankreichs, der zum Staatsgefängnis wurde, in Playmobil nachzustellen. Eine Ausstellung für Groß und Klein

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans