Escape game « A la recherche de la clef de la Tour » Rue de la Tour Crest, 21 octobre 2023, Crest.

Crest,Drôme

A l’occasion des vacances de la Toussaint, venez vivre une nouvelle expérience immersive unique. Enfermé par un esprit malveillant, vous aurez la difficile tâche de résoudre des énigmes pour sortir à temps. Arriverez-vous à vous échapper ?.

2023-10-21 fin : 2023-11-04 . .

Rue de la Tour Tour de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the All Saints? vacation season, come and enjoy a unique new immersive experience. Locked in by a malevolent spirit, you’ll have the difficult task of solving riddles to get out in time. Will you manage to escape?

Venga a disfrutar de una nueva experiencia inmersiva única durante la festividad de Todos los Santos. Encerrado por un espíritu malévolo, tendrás la difícil tarea de resolver acertijos para salir a tiempo. ¿Conseguirá escapar?

Erleben Sie in den Allerheiligenferien ein neues, einzigartiges, immersives Erlebnis. Sie werden von einem bösartigen Geist eingesperrt und müssen Rätsel lösen, um rechtzeitig zu entkommen. Gelingt es Ihnen, zu entkommen?

