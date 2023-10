Visite guidée « Suivez le Major Montrond » Rue de la Tour Crest, 21 octobre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Suivez le Major Montrond, ancien prisonnier et chef de la prison au 18e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’Etat et les conditions de vie des prisonniers. Serez-vous digne d’entrer dans le rang des gardiens de la Tour ?.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . .

Rue de la Tour Tour de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Follow Major Montrond, former prisoner and 18th-century head of the prison, as he takes you through the history of the former state prison and the living conditions of the inmates. Will you be worthy of joining the ranks of the Tower?s guards?

Sigue al Mayor Montrond, antiguo preso y jefe de la prisión en el siglo XVIII, mientras te lleva a través de la historia de la antigua prisión estatal y de las condiciones de vida de los presos. ¿Serás digno de unirte a las filas de los guardias de la Torre?

Folgen Sie Major Montrond, einem ehemaligen Gefangenen und Leiter des Gefängnisses im 18. Jahrhundert, der Ihnen die Geschichte des ehemaligen Staatsgefängnisses und die Lebensbedingungen der Gefangenen näher bringen wird. Jahrhundert. Werden Sie es wert sein, in die Reihen der Wächter des Turms aufgenommen zu werden?

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans