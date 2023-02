Journée découverte des pollinisateurs sauvages Rue de la Syonnière Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Journée découverte des pollinisateurs sauvages Rue de la Syonnière, 19 mai 2021, Saint-Herblain.

Culture Biome et EPLEFPA Nantes Terre Atlantique – Pays de la Loire Grandeur Nature Rue de la Syonnière 5 Rue de la Syonnière, 44800 Saint-Herblain, France Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Si l’abeille domestique et productrice de miel est bien connue, il n’en est pas de même s’agissant de la diversité des populations d’abeilles sauvages et des pollinisateurs en général. Culture Biome et L’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique (site du Lycée agricole Jules Rieffel), en partenariat avec la Région Pays de la Loire, vous proposent de plonger le temps d’une journée dans le fascinant monde des pollinisateurs sauvages et de l’apiculture durable. Au programme : 10h-16h30 : Escape Game Mission pollinisateurs : plonger dans la peau d’un groupe de naturalistes et relever le « défi pollinisateurs » en 60 minutes, montre en main. 14h00 : temps politique en présence de M. Laurent Gérault – élu régional – et des partenaires régionaux dont le GRAINE 14h30-15h30 : Circuit découverte de l’apiculture durable animé par les lycéens et les professionnels de la filière apicole, avec visite des ruchers, des parcelles en gestion différenciée et de la miellerie 15h30-16h30 : Animation découverte des insectes pollinisateurs par un entomologiste d’ONIRIS, avec capture et identification des abeilles sauvages. Venez nombreux vivre l’aventure et regarder les insectes sous un tout autre œil ! Inscriptions

