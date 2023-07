COURS ET STAGES DE POTERIE Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 5 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

COURS ET STAGES DE POTERIE POUR ADULTES ET ADOLESCENTS, POUR TOUS LES NIVEAUX.

2023-08-05 fin : 2023-08-09 . .

Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



POTTERY COURSES AND WORKSHOPS FOR ADULTS AND TEENAGERS, FOR ALL LEVELS

CURSOS Y TALLERES DE ALFARERÍA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES, DE TODOS LOS NIVELES

TÖPFERKURSE UND -PRAKTIKA FÜR ERWACHSENE UND JUGENDLICHE, FÜR ALLE STUFEN

