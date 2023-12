PIÈCE DE THÉÂTRE « COUP DE VIEUX » – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 3 mars 2024, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03

Dans le cadre de « Villeneuve en scène », retrouvez la compagnie de Riquet qui vous présentera la comédie « coup de vieux », une histoire de dentier perdu et dont on cherche désespéremment le propriétaire. Une comédie qui vous fera rire à n’en plus finir !.

Dans le cadre de « Villeneuve en scène », retrouvez la compagnie de Riquet qui vous présentera la comédie « coup de vieux », une histoire de dentier perdu et dont on cherche désespéremment le propriétaire. Une comédie qui vous fera rire à n’en plus finir !

Dans le cadre de « Villeneuve en scène », retrouvez la compagnie de Riquet qui vous présentera la comédie « coup de vieux », une histoire de dentier perdu et dont on cherche désespéremment le propriétaire. Une comédie qui vous fera rire à n’en plus finir !

.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE