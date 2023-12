PIÈCE DE THÉÂTRE « OUVRAGE DE DAMES » – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 4 février 2024, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04

La compagnie Sersau présente sa pièce de théâtre, écrite par Jean-Claude Danaud ! Une comédie drôle, grinçante et… macabre ! Farce irrésistble pour ceux friands du rire insolent caricatural. Complètement déjantée, cette satire féroce navigue entre l’absurde et le fantastique..

La compagnie Sersau présente sa pièce de théâtre, écrite par Jean-Claude Danaud ! Une comédie drôle, grinçante et… macabre ! Farce irrésistble pour ceux friands du rire insolent caricatural. Complètement déjantée, cette satire féroce navigue entre l’absurde et le fantastique.

La compagnie Sersau présente sa pièce de théâtre, écrite par Jean-Claude Danaud ! Une comédie drôle, grinçante et… macabre ! Farce irrésistble pour ceux friands du rire insolent caricatural. Complètement déjantée, cette satire féroce navigue entre l’absurde et le fantastique.

.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE