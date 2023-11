MARCHÉ DE NOËL – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 9 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Noël approche enfin à grand pas ! Venez faire un tour au marché de Noël et découvrez de nombreux artisans locaux. Vous repartirez peut-être avec quelques surprises pour votre famille et vos amis, qui sait ?.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. .

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Christmas is just around the corner! Come along to the Christmas market and discover many local artisans. Who knows, you might even come away with a few surprises for your family and friends!

¡Se acerca la Navidad! Acérquese al mercado navideño y descubra a los numerosos artesanos locales. Quién sabe, a lo mejor se lleva alguna sorpresa para su familia y amigos

Weihnachten rückt endlich mit großen Schritten näher! Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und entdecken Sie viele lokale Kunsthandwerker. Vielleicht gehen Sie mit ein paar Überraschungen für Ihre Familie und Freunde nach Hause, wer weiß?

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE