JOURNÉE TÉLÉTHON DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 1 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

A l’occasion du Téléthon, la ville organise une tombola ainsi qu’un spectacle.

La buvette et l’organisation sont gérées par la « RSV »..

2023-12-01 20:15:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



To mark the Telethon, the town organizes a tombola and a show.

The refreshment stand and organization are handled by the « RSV ».

Con motivo del Telemaratón, la ciudad organiza una tómbola y un espectáculo.

El puesto de refrescos y la organización del acto corren a cargo de la RSV.

Anlässlich des Telethons organisiert die Stadt eine Tombola sowie eine Aufführung.

Die Erfrischungshalle und die Organisation werden von der « RSV » geleitet.

