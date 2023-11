APRÈS-MIDI MUSICAL – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 22 novembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Céline Dubois vous propose un « Après-midi musical » avec chansons et thé-dansant dans une ambiance agréable et conviviale ! Gateaux et boissons chaudes sur place. Les bénéfices iront au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-11-22 14:30:00 fin : 2023-11-22 . EUR.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Céline Dubois proposes a « Musical Afternoon » with songs and tea-dancing in a pleasant and convivial atmosphere! Cakes and hot drinks on sale. Profits will go to the Ligue contre le cancer.

Céline Dubois le propone una tarde musical con canciones y baile del té en un ambiente agradable y acogedor Pasteles y bebidas calientes disponibles. Los beneficios se destinarán a la Ligue contre le cancer.

Céline Dubois bietet Ihnen einen « Musikalischen Nachmittag » mit Chansons und Tanztee in einer angenehmen und freundlichen Atmosphäre! Kuchen und heiße Getränke vor Ort. Der Erlös geht an die Krebsliga.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE