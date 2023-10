GRAND LOTO – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 29 octobre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Venez participer au Grand Loto organisé par la RSV et qui sera animé par Céline Dubois au profit du téléthon.

Différents cadeaux sont à gagner pour une valeur totale de 2 500€ !

Ventes de boissons, crêpes et gâteaux sur place.

Places limitées donc réservation conseillée. Pour les personnes ayant réservées, vous devez vous présenter avant 14h30 sinon votre place sera donnée à d’autres..

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Come and take part in the Grand Loto organized by RSV and hosted by Céline Dubois in aid of the Telethon.

Various prizes are up for grabs, with a total value of 2,500?

Drinks, crêpes and cakes for sale on site.

Places are limited, so reservations are recommended. For those who have reserved, you must arrive before 2:30 p.m. otherwise your place will be given to others.

Participe en la Gran Loto organizada por la RSV y presentada por Céline Dubois en beneficio del Teletón.

Hay varios premios en juego, por un valor total de 2.500 euros

Venta in situ de bebidas, crepes y pasteles.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar. Si ha reservado con antelación, debe llegar antes de las 14.30 horas; de lo contrario, su plaza se cederá a otras personas.

Nehmen Sie am großen Lotto teil, das vom RSV organisiert und von Céline Dubois zugunsten des Telethons moderiert wird.

Es gibt verschiedene Geschenke im Gesamtwert von 2.500 Euro zu gewinnen!

Getränke, Crêpes und Kuchen werden vor Ort verkauft.

Begrenzte Plätze, daher wird eine Reservierung empfohlen. Reservierte Personen müssen bis 14:30 Uhr erscheinen, da ihr Platz sonst an andere vergeben wird.

