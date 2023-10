BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS ET PUÉRICULTURE – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 15 octobre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Vous êtes à la recherche de vêtements et accessoires pas chers pour vos enfants et vous ne savez pas où en trouver ? Profitez de cette bourse aux vêtements pour dénicher de petits trésors à prix cassés !

Entrée gratuite et buvette sur place..

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. .

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Are you looking for inexpensive clothes and accessories for your children and don’t know where to find them? Take advantage of this clothing market to unearth little treasures at knock-down prices!

Free admission and refreshments on site.

¿Busca ropa y accesorios baratos para sus hijos y no sabe dónde encontrarlos? ¡Aproveche este mercadillo de ropa para encontrar pequeños tesoros a precios de ganga!

Entrada gratuita y refrescos in situ.

Sie sind auf der Suche nach günstiger Kleidung und Accessoires für Ihre Kinder und wissen nicht, wo Sie diese finden können? Nutzen Sie diese Kleiderbörse, um kleine Schätze zu günstigen Preisen zu finden!

Freier Eintritt und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE