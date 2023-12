THÉÂTRE : IMPAIR ET PÈRE Rue de la Source Saint-Paul-du-Bois, 23 mars 2024, Saint-Paul-du-Bois.

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

La troupe St-Paul Art’Scène interprète une pièce de Ray Cooney, écrivain et acteur de théâtre britannique, écrite en 1992..

L’histoire : Le Dr Pierre Jouffroy est chargé de prononcer le discours de clôture du colloque sur la microchirurgie. Trois cents médecins attendent ses conclusions. Mais sa femme, Hélène, n’a pas de monnaie pour son parking, ses collègues Hubert et Luc préparent le Noël des enfants de l’hôpital, la Directrice veut obtenir des subventions, l’infirmière chef est débordée. Et voici que débarque Sophie, qui fut infirmière dans son service dix-neuf ans auparavant et qu’un grand jeune homme de dix-huit ans accompagne, à la recherche de son géniteur. Ajoutez-y un retraité très vif et une brigadière plus futée qu’il n’y paraît. La journée sera rude pour le service !

Réservations en ligne ou par téléphone au 02 41 75 42 26.

Rue de la Source

Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



