THÉÂTRE : MON CURÉ CHEZ LES RICHES Rue de la Source Saint-Paul-du-Bois, 4 février 2024, Saint-Paul-du-Bois.

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04

La troupe St-Paul Art’Scène ouvre la saison théâtrale avec l’adaptation d’une pièce d’André de Lorde et Pierre Chaine..

La troupe St-Paul Art’Scène ouvre la saison théâtrale avec l’adaptation d’une pièce d’André de Lorde et Pierre Chaine.

L’histoire : L’abbé Pellegrin est un curé aux manières populaires, qui lui valent les remontrances de son évêque. Il est, dans sa paroisse, confronté à un homme : Gustave Cousinet, un nouveau riche parvenu, désormais châtelain à Sableuse et candidat à la députation. Il a recruté dans son comité, Pierre de Sableuse, fils du comte, ancien propriétaire du château et amant de son épouse, Elisabeth Cousinet. Ceux-ci s’étant enfuis ensemble à Paris, l’abbé se laisse convaincre de partir à leur recherche.

Réservations en ligne sur le site de l’association ou par téléphone au 02 41 75 42 26 tous les vendredis de 14h à 20h.

.

Rue de la Source

Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire