EXPOSITION DE PEINTURES DE CATHERINE RANGDE Rue de la Source Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic EXPOSITION DE PEINTURES DE CATHERINE RANGDE Rue de la Source Pornic, 21 janvier 2024, Pornic. Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 20:00:00 Exposition de Catherine Rangde. .

Exposition de Catherine Rangde.

Attirée par le domaine artistique depuis son enfance, elle n’a commencé à explorer la peinture sur toile qu’après sa retraite, profitant ainsi de davantage de temps et d’espace.

Sa passion réside principalement dans la représentation de la couleur et de la lumière pour créer des paysages, donner vie à des visages issus de son imagination, ou dépeindre des personnages évoluant dans des espaces indéfinis.

Son inspiration découle largement de clichés capturés avec son téléphone lors de ses promenades ou de ses voyages, qu’elle s’efforce ensuite de réinterpréter à sa manière artistique. Dans le cadre de cette exposition, elle dévoile une série de personnages, résultat de son expression

artistique unique. .

Rue de la Source Salon de la Passerelle

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Code postal 44210 Lieu Rue de la Source Adresse Rue de la Source Salon de la Passerelle Thalassothérapie Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Rue de la Source Pornic Latitude 47.10739 Longitude -2.09692 latitude longitude 47.10739;-2.09692

Rue de la Source Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/