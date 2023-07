Fête de la batteuse Rue de la Source Louchy-Montfand, 22 juillet 2023, Louchy-Montfand.

Louchy-Montfand,Allier

1ere édition de la fête de la batteuse à Louchy-Montfand..

2023-07-22 15:00:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. EUR.

Rue de la Source

Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



1st edition of the thresher festival in Louchy-Montfand.

1ª edición de la fiesta de la trilla en Louchy-Montfand.

1. Ausgabe des Dreschmaschinenfestes in Louchy-Montfand.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme Val de Sioule