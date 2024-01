Du rififi dans l’voisinage – Théâtre Rue de la solidarité Plélo, dimanche 14 janvier 2024.

Plélo Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

Nouvelle création de la Compagnie d’Yvias en avant-première à Plélo, une comédie de Didier BAFFOU mise en scène par Yvan MAHE avec Anne MOTTE, Yvan MAHE et Didier BAFFOU. L’action se déroule dans le bureau d’une médiatrice, Mme Lacour, qui tente tant bien que mal de résoudre un différend qui oppose un restaurateur ambitieux prêt à tout pour arriver à ses fins, à son voisin du dessus, frustré et procédurier. Billetterie sur place (dans la limite des places disponibles), en prévente à O Faim Gourmet et Lilo Fleurs, à Plélo, ou en ligne.

Rue de la solidarité Salle polyvalente

Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de tourisme Falaises d’Armor