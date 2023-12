Réveillon du nouvel an Rue de la Société Française Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Réveillon du nouvel an Rue de la Société Française Vierzon, 31 décembre 2023 19:30, Vierzon. Vierzon,Cher Dîner et animations avec DJ.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 80 EUR.

Dinner and DJ entertainment
Cena y entretenimiento con DJ
Abendessen und Unterhaltung mit DJ

