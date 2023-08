LES AGORA PIC 2023 Rue de la Sétérée Assas, 23 septembre 2023, Assas.

Assas,Hérault

Le samedi 23 septembre, à partir de 18 h à Assas, « Agora Pic » vous invite à fêter le vin. Une rencontre festive et gustative, où les grillades, coquillages, fromages et charcuteries feront partie de la fête..

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Rue de la Sétérée

Assas 34820 Hérault Occitanie



On Saturday September 23rd, from 6pm in Assas, « Agora Pic » invites you to celebrate wine. A festive and tasty gathering, where grilled meats, shellfish, cheeses and charcuterie will be part of the festivities.

El sábado 23 de septiembre, a partir de las 18.00 horas en Assas, « Agora Pic » le invita a celebrar el vino. Será una ocasión festiva y sabrosa, con carnes a la brasa, mariscos, quesos y embutidos.

Am Samstag, den 23. September, ab 18 Uhr in Assas lädt « Agora Pic » Sie ein, den Wein zu feiern. Ein festliches und geschmackliches Treffen, bei dem Gegrilltes, Muscheln, Käse und Wurstwaren Teil des Festes sein werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP