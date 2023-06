Marché de Noël montagnard rue de la scierie Le Bonhomme, 9 décembre 2023, Le Bonhomme.

Le Bonhomme,Haut-Rhin

Venez découvrir de l’artisanat local, des jeux, un atelier de tissage de laine et même le passage du Père Noël à 17h. Restauration montagnarde et buvette..

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

rue de la scierie

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover local crafts, games, a wool weaving workshop and even a visit from Santa Claus at 5pm. Mountain food and refreshments.

Venga a descubrir la artesanía local, juegos, un taller de tejido de lana e incluso la visita de Papá Noel a las 17:00 horas. Comida y refrescos de montaña.

Entdecken Sie lokales Kunsthandwerk, Spiele, einen Workshop für Wollweberei und sogar den Besuch des Weihnachtsmanns um 17 Uhr. Verpflegung aus den Bergen und Erfrischungsstände.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg