Collecte de sang rue de la Schifflach Meistratzheim, 1 août 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim,Bas-Rhin

Juste une heure pour sauver une vie ! Acte bénévole des donneurs de la région. Une collation préparée par l’Amicale des donneurs de sang vous sera offerte après le don..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 20:00:00. EUR.

rue de la Schifflach

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



Just one hour to save a life! Volunteer act of the donors of the region. A snack prepared by the Amicale des donneurs de sang will be offered after the donation.

¡Sólo una hora para salvar una vida! Acto voluntario de los donantes de la región. Tras la donación se ofrecerá un refrigerio preparado por la Amicale des donneurs de sang.

Nur eine Stunde, um ein Leben zu retten! Freiwillige Tat von Blutspendern aus der Region. Nach der Spende wird Ihnen ein von der Amicale des donneurs de sang vorbereiteter Imbiss angeboten.

