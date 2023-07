Marché Rue de la salle des fêtes Murat-sur-Vèbre, 1 juillet 2023, Murat-sur-Vèbre.

Murat-sur-Vèbre,Tarn

Produits du terroir, plants et fleurs au printemps et vêtements en saison… prenez le temps de flâner sur le marché mensuel de Murat!.

Rue de la salle des fêtes

Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie



Local products, plants and flowers in spring and clothes in season… take the time to stroll through Murat’s monthly market!

Productos locales, plantas y flores en primavera y ropa de temporada… ¡tómese su tiempo para pasear por el mercado mensual de Murat!

Produkte aus der Region, Setzlinge und Blumen im Frühling und Kleidung in der Saison… nehmen Sie sich die Zeit, um über den Monatsmarkt in Murat zu schlendern!

