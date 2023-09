Week-end des Indépendants Rue de la Salle des Fêtes Herrère, 30 septembre 2023, Herrère.

Herrère,Pyrénées-Atlantiques

Mélanie Moreira, Marie Paillot et Marie Cuyaubere organisent la troisième édition du week-end des indépendants sur ces 2 jours :

Samedi 30 de 10h à 19h et dimanche 01er de 10h à 18h.

Plus de 30 exposants seront au rendez-vous pour présenter leurs cosmétiques, parfums, prêt-à-porter, bijoux, bougies, décorations, bien-être etc…

Des animations pour les enfants seront aussi au rendez-vous : château gonflable, pêche aux canards, maquillage artistique, bulles géantes, loisirs créatifs etc…

Une tombola gratuite sera proposée avec 30 lots offerts, pour 3 gagnants.

Pass enfant de 14h30 à 17h30.

Animation bulles géantes à 16h.

Buvette et restauration sur place..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

Rue de la Salle des Fêtes Salle des fêtes

Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mélanie Moreira, Marie Paillot and Marie Cuyaubere are organizing the third edition of the Independents’ Weekend over these 2 days:

Saturday 30th from 10am to 7pm and Sunday 01st from 10am to 6pm.

More than 30 exhibitors will be on hand to present their cosmetics, perfumes, ready-to-wear, jewelry, candles, decorations, well-being and more…

There will also be entertainment for children, including a bouncy castle, duck fishing, face painting, giant bubbles, arts and crafts, etc.

A free tombola will be offered with 30 prizes for 3 winners.

Children’s pass from 2.30 p.m. to 5.30 p.m.

Giant bubble animation at 4pm.

Refreshments and catering on site.

Mélanie Moreira, Marie Paillot y Marie Cuyaubere organizan el tercer Fin de Semana de los Independientes, que durará dos días:

Sábado 30 de 10.00 a 19.00 h. y domingo 1 de 10.00 a 18.00 h.

Más de 30 expositores presentarán sus productos de cosmética, perfumería, prêt-à-porter, joyería, velas, decoración, bienestar…

También habrá animaciones para los niños: castillo hinchable, pesca de patos, pintura de caras, burbujas gigantes, manualidades, etc.

También habrá una tómbola gratuita con 30 premios para 3 ganadores.

Pase infantil de 14.30 a 17.30 h.

Animación con burbujas gigantes a las 16 h.

Refrescos y catering in situ.

Mélanie Moreira, Marie Paillot und Marie Cuyaubere organisieren die dritte Ausgabe des Wochenendes der Selbstständigen an diesen beiden Tagen:

Samstag, den 30. von 10:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag, den 01. von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Mehr als 30 Aussteller werden ihre Kosmetika, Parfums, Konfektionskleidung, Schmuck, Kerzen, Dekorationen, Wellness usw. präsentieren.

Für Kinder gibt es ebenfalls ein Unterhaltungsprogramm: Hüpfburg, Entenangeln, künstlerisches Make-up, riesige Seifenblasen, kreative Freizeitaktivitäten etc.

Es wird eine kostenlose Tombola mit 30 angebotenen Preisen für 3 Gewinner angeboten.

Kinderpass von 14:30 bis 17:30 Uhr.

Riesige Seifenblasen um 16 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn