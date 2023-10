Evasion Chapeautée Rue de la Salle des Fêtes Auxy, 22 octobre 2023, Auxy.

Auxy,Loiret

Une parenthèse joyeuse et étrangère à la routine du quotidien vous est proposée dans la salle des fêtes d’Auxy « Évasion Chapeautée », un voyage pour découvrir les chapeaux créés par l’association Organza..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Rue de la Salle des Fêtes

Auxy 45340 Loiret Centre-Val de Loire



A joyful break from the daily grind is on offer in Auxy’s village hall with « Évasion Chapeautée », a journey to discover the hats created by the Organza association.

Evasión Chapeautée », una alegre pausa en la rutina diaria, se propone en el ayuntamiento de Auxy, un viaje para descubrir los sombreros creados por la asociación Organza.

Eine fröhliche und fremde Auszeit von der Routine des Alltags wird Ihnen im Festsaal von Auxy angeboten « Évasion Chapeautée », eine Reise, um die vom Verein Organza entworfenen Hüte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT GRAND PITHIVERAIS